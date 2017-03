How I Met Your Mother Nur Theater

Robin stößt in Teds Wohnung auf jede Menge brisanter Gegenstände, die von seinen Ex-Freundinnen stammen. Sie wird eifersüchtig, da sie in jedem dieser Dinge die entsprechende Frau sieht. Nachdem Robin Ted dazu gezwungen hat, die Wohnung von den Altlasten zu befreien, kommt dieser im Gegenzug dahinter, dass jeder von Robins fünf Hunden von einem ihrer Ex-Freunde stammt. In der Zwischenzeit inszeniert Barney für seine Freunde das fürchterlichste Theaterstück der Welt.