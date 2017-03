Disneys Miles von Morgen Auf der Suche nach dem großen Meister / Vom Aussterben bedroht

Auf der Suche nach dem großen Meister

Um den Platinium-Gürtel in der Kampfsportart Naxos zu erlangen, reist Loretta gemeinsam mit Miles zum Planeten Iridium. Dort hofft sie, von dem großen Meister Skellig Ro in die Geheimnisse des Naxos eingeführt zu werden.



Vom Aussterben bedroht

Eine Gruppe riesiger, außerirdischer Wesen strandet versehentlich auf einem gefährlichen Planten. Nur durch die Hilfe der Callistos können sie aus ihrer existenzbedrohlichen Lage befreit werden.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)