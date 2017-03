Die Simpsons Auf in den Kampf

Homers Gehirn ist in einer übergroßen Flüssigkeitsmenge eingelagert. So kann er Schläge auf den Kopf ertragen, ohne Schmerzen zu verspüren. Moe ist begeistert von den sich bietenden Möglichkeiten. Er bildet seinen Freund zum Boxer aus. Seine Strategie ist einfach. Die Profis sollen Homer so lange schlagen bis sie übermüdet sind. Dann braucht Homer sie nur mehr umzuschubsen. Beim Kampf um die Schwergewichtsweltmeisterschaft geht das Konzept jedoch nicht auf.