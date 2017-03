New Girl Hitzewelle

Eine Hitzewelle liegt über der Stadt. Nick will Abhilfe schaffen und bastelt eine eigene Klimaanlage zusammen. Doch Reagan hat für ihr Zimmer eine elektrische Klimaanlage gekauft und bietet allen an, sich zu ihr ins Kühle zu setzen. Nick ist der einzige, der ablehnt. Die beiden geraten darüber so sehr in einen Streit, dass sie versehentlich die Stromversorgung des gesamten Wohnhauses lahmlegen.