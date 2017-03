Die Goldbergs Meine erste Knutschparty

Adam hat Geburtstag. Schon seit längerer Zeit freut er sich auf seine Laser-Tag Party. Aber eigentlich will er seiner Flamme Dana näher kommen. So wird kurzer Hand umdisponiert. Statt dem ursprünglichen Plan soll eine Knutschparty im Keller stattfinden. Barry steuert all seine Tipps bei, damit die Party zu einem vollen Erfolg werden kann. Doch irgendwie kommt keine Stimmung auf.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)