Unforgettable Interne Ermittlung

Al und Carrie sind mit Arbeitskollegen kegeln, als vor dem Bowlingcenter Jim Kelly, Al's früherer Partner, niedergeschossen wird und stirbt. In der Abteilung sind alle sehr darum bemüht, den Polizistenmord so rasch wie möglich aufzuklären. Doch dann findet Al heraus, dass gegen Kelly intern ermittelt wurde. Indes stößt auch Carrie auf eine Reihe korrupter Kollegen in Kellys Umfeld.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)