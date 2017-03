Cougar Town Grayson wird Vater

Grayson bewahrt in seinem Haus eine Kiste mit Dingen auf, die seine diversen Affären bei ihm vergessen haben. Jules möchte sich jedoch nicht mit Graysons Vergangenheit auseinandersetzen. Kurze Zeit später trifft Grayson auf Holly, eine ehemalige Freundin, die ihm eröffnet, dass er Vater einer kleinen Tochter sei. Bobby beobachtet Ellie, als sie auf einem Surfbrett sitzt. Er glaubt, dass sie surfen lernen will.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)