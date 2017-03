Bezaubernde Jeannie Ein Weltraumschnupfen und die Folgen

Tony befindet sich gerade im Weltraum, was natürlich gefährlich ist. Was Jeannie aber am meisten Sorgen bereitet, ist, dass Tony einen Schnupfen hat. Kurzerhand beschließt sie, ihren erkälteten Meister per Zauberei wieder zurück zur Erde zu holen. Sie patzt dabei aber und holt stattdessen Tonys Begleiter, Commander Wingate, zurück.