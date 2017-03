How I Met Your Mother Wer den Penny ehrt

Ted will gemeinsam mit Robin zu einem wichtigen Meeting nach Chicago fliegen. Die beiden kommen jedoch so spät am Flughafen an, dass sie den Flieger verpassen. Während sie zum anderen Ende des Terminals hetzen, um den nächsten Flug zu erwischen, machen sie sich über die unglückliche Verkettung von Umständen Gedanken, die zu ihrer Verspätung geführt hat.