Die Simpsons Das verlockende Angebot

Die Simpsons ziehen nach Cypress Creek. Homer hat dort einen neuen Job. Mit der Erfahrung, die er aus dem Kraftwerk mitbringt, soll er dem zwielichtigen Mr. Scorpio eine Atomkanone bauen. Dieser will à la 'Goldfinger' die Weltherrschaft an sich reißen. Marge, Lisa und Bart gefällt es nicht in Cypress Creek. Sie bitten Homer, nach Springfield zurückzukehren.