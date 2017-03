Limitless Spannendes Serienfinale!

Brian erfährt von einem Chemiker den Namen Morneau und schließt daraus, dass es sich dabei um den kanadischen Außenminister handeln muss, der sich zur Zeit in New York aufhält. Doch Morneau hat sich gerade aus dem Fenster gestürzt...

Serienaus nach Staffel I

Dies ist die 22. und letzte Folge von "Limitless". Die Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra auftrat. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Leider stellte CBS die Serie nach 22 Folgen der ersten Staffel ein.

