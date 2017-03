The Night Shift Mit den besten Absichten

Inhalt - 'Mit den besten Absichten', II/8

In der Innenstadt gab es eine gewaltige Explosion in einem Gebäude. Die Notaufnahme muss sich auf viele Verletzte einstellen. TC, Drew und Gwen leisten am Unglücksort Hilfe, während Topher und sein Team die Stellung halten. Paul steht vor einer besonderen Herausforderung. Sein Vater, ein renommierter Neurochirurg, taucht überraschend auf. Er will seinen Sohn während seiner ersten Nachtschicht in der Chirurgie beobachten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Eoin Macken (Dr. TC Callahan)

Jill Flint (Dr. Jordan Alexander)

Freddy Rodriguez (Michael Ragosa)

Ken Leung (Dr. Topher Zia)

Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart)

REGIE

Tara Nicole Weyr