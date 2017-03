Klick ("Click") Familienspaß im Schnellvorlauf

Comedy-Star Adam Sandler zappt sich mit seiner Universalfernbedienung durch das Leben und löst ein heilloses Durcheinander aus...

Workaholic Michael Newman (Adam Sandler) ist Architekt und wird von seinem Chef Mr. Ammer (David Hasselhoff) derart in die Zange genommen, dass Michael dabei seine Familie sträflich vernachlässigt. Michaels Ehefrau Donna ("Underworld"-Heroine Kate Beckinsale) versucht zwar Verständnis für seine Karriere zu zeigen, doch als Michael den seit langem geplanten Campingausflug mit ihr und den beiden Kindern platzen lässt, ist auch ihre Geduld am Ende. Michael flüchtet entnervt in ein Kaufhaus, um sich endlich eine universelle Fernbedienung zu kaufen. In der Abteilung "Beyond" bedient ihn ein exzentrischer Tüftler namens Morty (Paraderolle für Christopher Walken!) und überreicht ihm eine magische Fernbedienung, kostenlos, doch mit der Auflage, dass sie nicht zurückgegeben werden kann.

Das perfekte Leben, nur ein 'Klick' entfernt! Michael entdeckt, dass er mit seinem neuen High-Tech-Spielzeug nicht nur seinen Fernseher und seine Stereoanlage steuern kann, sondern gleich sein ganzes Leben. Er kann unangenehme Geräusche mit der 'Mute'-Taste ausblenden, mit 'Stop' die Gespräche mit seinem Gegenüber anhalten und haarige Situationen (wie ein Abendessen mit seinen Eltern Henry Winkler und Julie Kavner) durch 'Fast Forward' einfach überspringen. Doch schon bald gerät das Zaubergerät außer Kontrolle und Michael befindet sich im Schnellvorlauf in seinem eigenen Leben....

Herzerwärmendes Gagfest In dieser irrwitzigen Komödie von Frank Coraci ("Eine Hochzeit zum Verlieben") ist Top-Comedian Adam Sandler ganz in seinem Element und darf als gestresster Familienvater sein komisches Talent, aber auch seine Stärke in berührenden Szenen unter Beweis stellen. Unterstützt in seinem Kampf mit der Fernbedienung wird Sandler von Augenweide Kate Beckinsale als seine Ehefrau, einem herrlich gelackten David Hasselhoff ("Baywatch") als sein Chef, den beiden Comedy-Veteranen Julie Kavner (die Stimme von Marge von den "Simpsons" im Original) und 'Fonzie' Henry Winkler("Happy Days"), der mit Sandler und Regisseur Coraci bereits in "Waterboy" arbeitete. Christopher Walken glänzt mit wilder Haarmähne als "Zurück in die Zukunft"-Christopher Lloyd-Verschnitt.

Kurzinhalt Der arbeitswütige Architekt Michael Newman hat für seine Familie keine Zeit. Ehefrau Donna und die Kinder Ted und Trudy kommen im Terminkalender des Workaholics einfach nicht vor. Da fällt Michael eine High-Tech-Fernbedienung in die Hände. Mit dieser kann er fortan nicht nur alles beliebig laut oder leise stellen, sondern vorspulen oder - wenn nötig - gleich überspringen. Der Apparat hat jedoch seine Tücken. Und so stürzt Michael in ein heilloses Chaos.

DARSTELLER Adam Sandler (Michael Newman)

Kate Beckinsale (Donna Newman)

Christopher Walken (Morty)

David Hasselhoff (Ammer)

Henry Winkler (Ted Newman)

Julie Kavner (Trudy Newman)

Sean Astin (Bill)

REGIE Frank Coraci

Drehbuch: Steve Koren, Mark O'Keefe

Kamera: Dean Semler

Musik: Rupert Gregson-Williams

ADAM SANLDER Der Schauspieler/Komiker/Sänger ist ein Veteran der legendären US-Comedy-Show "Saturday Night Live" und schaffte seinen Leinwand-Durchbruch mit der Komödie "Happy Gilmore" im Jahre 1996. Schlag auf Schlag folgten die Hits "Waterboy", "Big Daddy" und die Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die ihn nicht nur als Komiker sondern auch als romantischen Helden etablierte. Für den Film steuerte das Multitalent auch die Songs bei. Mit seinen Comedy-Buddies David Spade und Rob Schneider aus "SNL" drehte Sandler die Baseball-Komödie "The Benchwarmers". Der gebürtige New Yorker ist seit 2002 mit Schauspielerin Jackie Titone verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr.