Melissa McCarthy geht auf Undercover-Mission durch Europa und mischt mit ungebremster Frauen-Power gleich das Agenten-Genre auf. Jude Law als eitler Bond-Verschnitt und Jason Statham in der Rolle eines selbstgefälligen Superagenten sorgen für unwiderstehlich witzige Unterhaltung!

Glamouröse Locations, halsbrecherische Verfolgungsjagden, unkonventionelle Nahkampftechniken, skrupellose Schurken in zu engen Anzügen - all die Zutaten, die zu einem anständigen Agentenfilm gehören, hat Regisseur Paul Feig in seine gaggeladene Spionage-Komödie verpackt. Nur eines ist neu: der Agent ist diesmal eine Frau, gespielt von Ulknudel Melissa McCarthy.

ZUR STORY Nach den Publikumshits "Brautalarm" und "Taffe Mädels" setzen Comedy-Darling Melissa McCarthy und ihr Regisseur Paul Feig zu einem erneuten Angriff auf die Lachmuskeln an. Als hocheffiziente aber unscheinbare CIA-Schreibtisch-Maus Susan Cooper manövriert McCarthy den gelackten Top-Agent Bradley Fine (Jude Law als köstlicher Bond-Verschnitt) über Funk durch seine gefährlichen Einsätze. Als Fine ausfällt, wird Susan zur Undercover-Agentin befördert und soll den Verkauf eines gestohlenen nuklearen Sprengstoffs verhindern. Ihre Jagd nach den Drahtziehern führt sie in die klassischen Agenten-Metropolen Paris, Rom und Budapest, wo sie auf Waffenhändlerin Rayna Boyanov trifft (unwiderstehlich tussig gespielt von "Brautalarm"-Kopartnerin Rosie Byrne). Susan, getarnt in den wildesten Verkleidungen, kann nun ihrerseits auf die Dienste ihrer Freundin und Kollegin Nancy (dargestellt von der genialen 1,85m großen englischen Komikerin Miranda Hart) vertrauen. Ein zum Brüllen komischer Jason Statham agiert als selbstverliebter Macho-Agent Rick Ford, der Susan ständig in die Quere kommt und ihre Mission torpediert.

Zwei Golden-Globe-Nominierungen Wuchtbrumme McCarthy ist ganz in ihrem Element als frisch gekürte CIA-Agentin im Außendienst, die sich mit Töpfen, Pfannen und Baguettes gegen ihre Widersacher zur Wehr setzt und selbst im biederen Hausfrauen-Kostüm ganz über sich hinauswächst. Ihre Darstellung wurde zu Recht mit einer Golden-Globe-Nominierung geehrt, wie auch der Film in der Kategorie Beste Komödie für einen Golden Globe nominiert wurde. Die Dreharbeiten fanden hauptsächlich in Budapest (das auch als Kulisse für Paris und Rom diente) und Umgebung statt.



Bei $65 Millionen Produktionskosten avancierte der Agentenspaß mit rund $236 Millionen weltweitem Einspiel zur zweiterfolgreichsten Komödie (nach "Brautalarm") von Melissa McCarthy.

Kurzinhalt Susan Cooper arbeitet als Analystin tief im Keller der CIA. Via Bildschirm begleitet sie Super-Agent Bradley Fine und gibt ihm per Knopf im Ohr entscheidende Anweisungen. Als dieser vor laufender Kamera von der verschlagenen Rayna Boyanov ermordet wird, erhält Susan ihre große Chance. Rayna kennt alle Top-Agenten wie Susans selbstgefälligen Macho-Kollegen Rick Ford, weshalb ein neues Gesicht ihre Spur aufnehmen soll. Kurzerhand wird Susan auf turbulente Undercover-Mission quer durch Europa geschickt!



DARSTELLER

Melissa McCarthy (Susan Cooper)

Jason Statham (Rick Ford)

Rose Byrne (Rayna Boyanow)

Jude Law (Bradley Fine)

Miranda Hart (Nancy)

Allison Janney (Elaine Crocker)

Nargis Fakhri (Lia)

Peter Serafinowicz (Aldo)

Bobby Cannavale (Sergio De Luca)

REGIE und DREHBUCH

Paul Feig

KAMERA

Robert D. Yeoman

MUSIK

Theodore Shapiro

MELISSA MCCARTHY Die derzeit (nach Jennifer Lawrence) zweitbestbezahlte Schauspielerin Hollywoods war zuletzt auf Geisterjagd unterwegs: "Brautalarm"-Regisseur Paul Feig setzte für sein Reboot des Comedy-Klassikers "Ghostbusters"(2016) erneut auf seinen gewichtigen Star, wie auch auf "Brautalarm"-Kollegin Kristen Wiig.



Vor ihrem großem Durchbruch in Paul Feigs Hochzeitskomödie "Brautalarm"(2011), der ihr eine Oscar-Nominierung bescherte, war die heute 46-jährige Melissa McCarthy als chaotische Köchin Sookie in der Serie "Gilmore Girls" sieben Staffeln lang im Einsatz, und trat von 2010-2016 als füllige Teilnehmerin einer Abnehm-Selbsthilfegruppe in der Sitcom "Mike & Molly" auf. Nach einer Reihe von Comedy-Hits wie "Voll Abgezockt", "Taffe Mädels" und "Spy - Susan Cooper Undercover" war sie zuletzt (kurz) im langerwarteten Comeback der Hitserie "Gilmore Girls" im Kreise ihrer alten Bekannten Lauren Graham und Alexis Bledel zu sehen.



PRIVATES

Die Schauspielerin ist mit Schauspieler/Regisseur Ben Falcone verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter.

