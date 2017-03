MA 2412 Tag der offenen Tür

Am "Tag der offenen Tür" soll auch die MA 2412 ihre Leistungen im Dienste der Bürger zeigen. Die beiden Beamten haben aber natürlich den Termin verschwitzt und als Breitfuß durch eine Klientin daran erinnert wird, gibt er die Information nicht an Weber weiter. Und beobachtet am nächsten Morgen mit Genuss, wie der ahnungslose Weber aus allen Wolken fällt und verzweifelt vor seinem unaufgeräumten Schreibtisch steht......