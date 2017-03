MA 2412 Außendienst

Ein schwarzer Tag für Breitfuß. Es droht Arbeit, als er morgens ins Büro kommt und sich kaum durch die zahlreichen Parteien durchdrängen kann, die auf eine Genehmigung warten. Weber ist natürlich, wie immer, noch nicht aufgetaucht, Claus will sich sogar frei nehmen und die Knackal hat sich krank gemeldet. Als Weber endlich eintrifft, erkennt er sofort den Ernst der Situation und will blitzschnell in den Außendienst über- als in Arbeit untergehen.