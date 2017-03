The Neighbors Das neue Zuhause

Endlich ist das perfekte Nest gefunden! Familie Weaver frohlockt, als sie ein Traumhaus in einem schicken Vorort ergattert. Noch ahnen Marty, Debbie, Max, Amber und Abby Weaver nicht, dass sie in einer Alien-Kolonie gelandet sind. Ihre Nachbarn, getarnte, friedliebende Außerirdische mit seltsamen Ticks, hoffen, von den Menschen zu lernen!



Vor einigen Jahren hat sich eine Gruppe Aliens in menschlicher Gestalt in einer Siedlung in New Jersey niedergelassen, um die Lebensbedingungen auf der Erde zu studieren, falls ihr Heimatplanet unbewohnbar wird. Bisher sind sie nicht weiter aufgefallen, zumal sie keinerlei Kontakt zu Menschen hatten. Doch nun ist ein Haus in der Siedlung frei geworden und Familie Weaver zieht dort ein. Nichts ahnend halten die Weavers die Aliens für zuvorkommende Nachbarn, auch wenn sie sich mitunter etwas steif und gekünstelt verhalten. Tatsächlich dauert es aber nicht lange, bis die Tarnung der Aliens platzt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)