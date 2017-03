Road Trip ("Road Trip") Abgefahrener College-Spaß von "Hangover"-Regisseur

Regisseur Todd Phillips ("Hangover" 1-3) bediente sich für sein frech-dreistes Roadmovie großzügig bei seinen Vorbildern, den Erfolgskomödien "Verrückt nach Mary" und "American Pie", und lieferte mit einer witzigen Story, einer sympathischen Newcomer-Runde und zotigen Einzeilern einen vergnüglichen Kinospaß.



Breckin Meyer ("Rat Race", "Go", "Studio 54") spielt den Collegestudenten Josh, der sich in einem schwachen Moment der hübschen Beth (Amy Smart) hingibt. Die rauschende Liebesnacht wird leider von Beth mitgefilmt und aus Versehen ausgerechnet an Joshs Verlobte Tiffany (Rachel Blanchard) in Texas geschickt. Josh und seine Kumpels (darunter "American Pie"-Freak Sean William Scott und Tom Green) versuchen nun alles, um das kompromittierende Video abzufangen...