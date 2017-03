Jack und Jill ("Jack and Jill") Doppelrolle für Adam Sandler

Jedes Jahr fürchtet sich Werbefachmann Jack vor einem einzigen Tag: Thanksgiving, an dem seine nervige Zwillingsschwester Jill zu Besuch kommt. Verschärfend kommt in diesem Jahr hinzu, dass er Al Pacino höchstselbst für einen Werbespot gewinnen soll...

Jack Sadelstein ( Adam Sandler ) ist ein erfolgreicher Werbefachmann und glücklicher Familienvater, der mit seiner schönen Frau Erin ( Katie Holmes ) und seinen Kindern in Los Angeles lebt. Doch vor einem Ereignis graut es ihm jedes Jahr aufs Neue: vor dem Thanksgiving-Besuch seiner Zwillingsschwester Jill (ebenfalls Adam Sandler ). Ihre vielen Extrawünsche und ihre sehr spezielle Art treiben Jack regelmäßig in den Wahnsinn und stellen sein ansonsten beschauliches Leben auf den Kopf.

Als Ko-Autor, Produzent und Hauptdarsteller in Personalunion zieht Star-Komiker Adam Sandler ("Kindsköpfe") in dieser One-Man- bzw. One-Woman-Show wieder alle Register und lässt dabei kein Auge trocken. An seiner Seite glänzen Katie Holmes („Batman Begins“) und kein Geringerer als Hollywood-Titan Al Pacino, der sich selbst spielt

und dabei viel Selbstironie beweist. Regie führte Komödien-Spezialist Dennis Dugan („Kindsköpfe“, „Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme“) in seiner bereits achten Zusammenarbeit mit Adam Sandler.