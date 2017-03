Ted ("Ted") Der Comedy-Überraschungshit

Der einstige Teenie-Star und 'bad boy' Hollywoods hat sich mit seinen 45 Jahren zum ernsthaften Schauspieler entwickelt und sich inzwischen auch als Produzent von preisgekrönten TV-Serien und Filmen wie "In Treatment" und "Entourage" und dem Golden-Globe-Abräumer "Boardwalk Empire" einen Namen gemacht. Seine knallharte Darstellung eines New Yorker Cops in "Departed - Unter Feinden" brachte ihm seine erste Oscar- und Golden-Globe-Nominierung ein.



Nach Teil IV der "Transformers"-Reihe ("Age of Extinction", 2014) sorgte Wahlberg zuletzt mit dem Sequel seiner erfolgreichen Bär-Komödie "Ted 2" für volle Kinosäle. Im Jahre 2013 war der vierfache Familienvater im Großstadtthriller "Broken City" an der Seite von Russell Crowe und Catherine Zeta-Jones auf der Leinwand zu sehen. Im Jahre 2010 kam sein Boxer-Drama "The Fighter" heraus, in dem er neben der Produzentenrolle auch gleich die Hauptrolle übernahm. Das mehrfach ausgezeichnete Werk brachte seinem Filmbruder Christian Bale sowie Melissa Leo als seine ehrgeizige Mutter je einen Nebendarsteller-Oscar ein.



Zuletzt war Wahlberg mit seinem kongenialen Partner aus "Die etwas anderen Cops" Will Ferrell in der Komödie "Daddy's Home - Ein Vater zu viel" in unseren Kinos zu sehen.

