„Newton“ enthüllt in einem bitteren Wissenschafts-Report von Bert Ehgartner die Gefahren des Zuckergenusses. Wiener Experten analysieren die Verlockungen: Süß ist der einzige Geschmackssinn, der uns vermittelt, in diesen Lebensmittel ist Energie, erklärt der Wiener Ernährungswissenschaftler Jürgen König. „Und darauf springt unser Steinzeitgehirn ganz gewaltig an. Der Drang, das sofort zu verzehren, ist für die Menschen gewaltig – auch damit uns das niemand weg isst.“

Doch wir stehen nicht mehr mit Affenhorden in Konkurrenz. Und die Beerenfelder und Obstbäume in den Kühlregalen der Supermärkte tragen das ganze Jahr reiche Früchte. Die nächste Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Newton, widmet sich den daraus resultierenden „süßen Wahrheiten“, die nun langsam ans Licht kommen.



Fruchtzucker etwa galt viele Jahre als die gesunde Alternative zur Glukose, dem Traubenzucker. Ausgehend von den USA kam es in Mode, Lebensmittel mit Fruktose-Sirup aufzupeppen, der zudem noch deutlich süßer schmeckt als normaler Haushaltszucker. ‚Mit Fruchtzucker gesüßt’ galt als Qualitätsmerkmal. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass wir mit Fruktose erst recht in der Zuckerfalle landen: „Bei Fruktose kommt die Sättigung nicht so rasch“, erklärt Ghazaleh Gouya, Stoffwechsel-Expertin am Wiener AKH. „Das Hungergefühl bleibt viel länger aktiviert.“ – Zudem wird Fruchtzucker ganz anders verstoffwechselt: Er geht zwar nicht so schnell ins Blut wie Traubenzucker und hat auch kaum Auswirkungen auf den Insulinspiegel. „Doch stattdessen geht Fruktose in die Leber und wird dort Großteils in Fett umgewandelt.“



Newton zeigt, wie viel Zucker sich in populären Produkten versteckt, die oft auch als Schlankmacher und Lifestyle-Drinks beworben werden. Speziell der Unterschied zwischen Früchten und Fruchtsäften ist – was die Zuckeraufnahme betrifft – gewaltig.

Für Menschen, die abnehmen möchten, bringt es auch wenig, ganz auf Zucker zu verzichten und zu den süßen Ersatzstoffen zu greifen. Alle großen Studien belegen, dass damit kaum Kilos eingespart werden. Wissenschaftler vermuten, dass allein schon der Geschmack „süß“ ausreicht, damit im Gehirn alle Appetit-Ampeln auf grün schalten. „Und wenn dann das kalorienfreie Cola mit einem zweiten Stück Kuchen kompensiert wird“, sagt Ernährungsexperte König, „so fällt die Bilanz eher ungünstig aus.“



Eine Sendung von Bert Ehgartner

Moderation: Matthias Euba