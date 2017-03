Hangover 3 ("Hangover 3")

Abgefahrenes drittes Abenteuer der Hangover-Truppe. Für Bradley Cooper & Co. gerät die Fahrt ins Sanatorium zum absoluten Höllen-Trip. Eine Fehlentscheidung jagt die nächste und führt das Wolfsrudel wieder in unüberschaubar turbulentes Chaos. Garantiert unschlagbar komisch!

BRADLEY COOPER

Der Kerl mit den unverschämt guten Aussehen gehört seit seinem Durchbruchshit "Hangover" zur Oberliga Hollywoods. Der 2011 von "People" Magazin zum 'sexiest man alive' gekürte Cooper hat seinen neugewonnenen Ruhm mit Nachfolgefilmen wie "Ohne Limit", "Das A-Team" und "Hangover 2 +3" zementieren können. Oscarnominiert für seine Darstellungen eines Psychiatriepatienten in dem Überraschungshit "Silver Linings" (2012) und eines schmierigen FBI-Agenten in "American Hustle"(2013) wurde Cooper mit seiner Rolle als Scharfschütze in Clint Eastwoods sechsfach oscarnominiertem Kriegsdrama "American Sniper"(2014) erneut für ein Goldmännchen (in der Kategorie Bester Darsteller) nominiert. Zuletzt war der 42-jährige Star mit Lieblingspartnerin Jennifer Lawrence im Biopic "Joy" zusehen. Im Jahre 2015 trat er im Gourmetdrama "Adam Jones" ("Burnt" im Original) als in Ungnade gefallener Haubenkoch auf.



Privat ist der Frauenliebling nach seinen Beziehungen mit "Avatar"-Amazone Zoe Saldana und Leonardo-DiCaprio-Ex Suki Waterhouse seit dem Frühjahr 2015 mit Model Irina Shayk liiert.