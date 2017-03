Machete ("Machete") Knallharter Rachethriller

Während der Vorbereitungen zu seinem zweiten Kinofilm "Desperado" Mitte der 90er Jahre dachte

Regisseur Robert Rodriguez ('Sin City', 'Irgendwann in Mexiko', 'Spy Kids') zum ersten Mal daran, dass es Zeit für einen Latino-Filmhelden sei, dem er

insgeheim den Namen Machete verlieh. Mit Danny Trejos Auftritt in "Desperado" war der Hauptdarsteller

für "Machete" gefunden. Danny Trejo, dessen Trademark-Tattoo einer Frau mit Sombrero fast in jedem seiner Filme zu sehen ist, hat nicht nur ein wildes Äußeres, er blickt auch auf eine bewegte Vergangenheit zurück. 1944 in der Nähe von Los Angeles geboren, war Trejo als Jugendlicher Drogenjunkie und verbrachte insgesamt 11 Jahre im Gefängnis. Nach erfolgreichem Abschluss des 12-Schritte-Programms fand Trejo durch Zufall den Weg zur Schauspielerei.