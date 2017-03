The Big Bang Theory Die Antilope im Curry

Leonard und Priya laden Bernadette und Howard zum gemeinsamen Essen ein. Als Amy und Penny das erfahren, wollen die beiden unbedingt wissen, ob Priya sich hinter ihrem Rücken über sie auslässt. Zu diesem Zweck spannen sie Bernadette ein, die sie per SMS auf dem Laufenden halten und ihnen gegebenenfalls als Sprachrohr dienen soll. Doch Bernadette ist keine begnadete Lügnerin und so löst sich der Plan bald in Luft auf.