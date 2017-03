Justified Zeugenschutz

Als der für das regionale Zeugenschutzprogramm zuständige Marshal Bill Nichols ermordet aufgefunden wird, müssen Mullen und Raylan rasch herausfinden, wer Nichols neuer Schützling war, um denjenigen auch weiter beschützen zu können. Inzwischen gelingt es Boyd im Gefängnis an Dickie Bennett heranzukommen. Er erfährt, bei wem Mags das Geld versteckt hat.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)