The Following Befriedigung der Bestie

Joe Carol wird Lillys Familie vorgestellt. Eigentlich hoffte Lilly ihn unter vier Augen sprechen zu können. Sie hat aber vorerst keine Gelegenheit dazu. Lilly ist immer noch sauer, dass Joe sie alleine zurück ließ und sie in dem Glauben ließ, er wäre tot. Währenddessen sind Ryan und Max Giselle auf den Fersen, die sich mit Luke treffen will. Den beiden gelingt es Giselle zu überwältigen und sie in ihrem Hotelzimmer gefangen zu halten.