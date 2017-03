Geister-Mond

Auf dem Mond Fantasmos scheint es zu spuken. Familie Callisto soll herausfinden, was hinter den gruseligen Geräuschen steckt, die ein Montageteam dort vernommen hat. Schließlich sind sie die mutigste Truppe innerhalb ihres Verbands. Neugierig machen sich die Vier auf die Reise.



Die Geisterwolke

Ein verlassenes Schiffwrack wird von dunklen Nebelschwaden eingehüllt. Familie Callisto soll sich auf die Suche danach machen. Die Fahrt durch den dichten Nebel gleicht einem Hindernisparcours. Als das Wrack schließlich gefunden ist, ist es Loretta und Miles zu gruselig, es zu betreten. Kaum sind ihre Eltern im Geisterschiff verschwunden, bricht jedoch die Verbindung zu ihnen ab. Als sich kurz darauf auch noch Loretta in Luft auflöst, liegt es einzig und allein an Miles, die Familie wieder zusammenzuführen.