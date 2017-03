Kein Keks für Kobolde Stinkwut

Die Toiletten auf dem Campingplatz funktionieren nicht mehr. Schon dringt der Gestank bis tief in den Wald vor und weckt die Aufmerksamkeit der Kobolde. Mias Vater will die missliche Lage behelfsmäßig in den Griff bekommen, scheitert aber kläglich. Je mehr Erde er mit seiner Baumaschine auf die stinkenden Örtchen baggert, umso schlimmer wird das Problem. Die Kobolde beschließen, rigoros einzugreifen.