Die Kunst zu gewinnen - Moneyball ("Moneyball") Sechsfach Oscar-nominierter Baseballmovie

Nach dem Buch "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game" von Michael Lewis inszenierte Regisseur Bennett Miller (2015 Oscar-nominiert in der Kategorie Beste Regie für 'Foxcatcher') einen packenden Film rund um das All-American Thema Baseball.