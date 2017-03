Tiefkühlessen

Nach 42 Weltraum-Missionen in Folge haben sich die Callistos einen ruhigen Abend verdient. Gemeinsam besucht die gesamte Familie ein Restaurant, in dem es die beste Eiscreme im Universum geben soll. Doch als ein Dieb versucht, die Eismaschine zu stehlen, ist es mit dem herrlichen Frieden schnell vorbei.



Reparieren will gelernt sein!

Miles will später einmal auch ein so guter Mechaniker werden wie Leo. Da er seinem Vater schon öfter bei Reparaturen geholfen hat, vertraut ihm Leo eigenständig kleinere Arbeiten am Schiff an. Tatsächlich erweist sich Miles als Naturtalent. Doch bei der Wartung des Multivators läuft alles schief, was nur schief gehen kann!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)