The Big Bang Theory Der Zarnecki-Feldzug

Sheldon wurde bestohlen und fordert von der Polizei, den Täter unverzüglich zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Zu Leonards Erleichterung stellt sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Einbruch handelt, sondern um eine Hackerattacke auf Sheldons Account bei dem Online-Spiel "World of Warcraft". Da Sheldon in dem Spiel alles verloren hat, wollen seine Freunde ihn mit allen Mitteln unterstützen und tauchen in die Online-Welt ab - sehr zu Priyas Missfallen, die damit zum ersten Mal konfrontiert wird.