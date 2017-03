Malcolm mittendrin Pearl Harbor

Reese und Malcolm wollen sich an ihrer jungen Nachbarin rächen. Sie hat die beiden in dem Glauben gelassen, sie wären homosexuell. Nun muss die 'männliche Ehre' wieder hergestellt werden. Indes hat Hal genug davon, sich in Sachen Weihnachtsdekoration mit einem Nachbarn zu messen. Er erfindet seinen eigenen Feiertag und dekoriert das Haus nun für den Pearl-Harbor-Tag.