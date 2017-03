Smash Konkurrenzkampf

Mit ihren permanenten Verspätungen und Extratouren treibt Rebecca Derek in den Wahnsinn. Als Rebecca zufällig mitbekommt, dass insgeheim Karen Dereks Favoriten für Marilyn ist, heckt sie einen Plan aus. Sie will Karen zur ihrer Freundin machen und nimmt sie deshalb in die Welt des glitzernden Starruhms mit. Außerdem stellt sich heraus, dass Leo seine Eltern belogen hat. Sie glaubten, dass sich Leo jeweils beim anderen befindet, doch in Wirklichkeit ist Leo untergetaucht. Julia hat riesige Angst um ihren verlorenen Sohn.