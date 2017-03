Dawson's Creek Lügen

Gretchen muss für Pacey das Haus räumen, damit er und Joey sturmfreie Bude haben. In der Hoffnung bei Dawson übernachten zu können, macht sich Gretchen auf dem Weg zu ihm. Romantische Gefühle stellen sich jedoch nicht ein, da Dawson in Gedanken ständig bei Joey ist. Jen stachelt Jack dazu an, mehr über ihren Psychiater Tom Frost in Erfahrung zu bringen. Dieser erwischt die beiden beim Spionieren.