Covert Affairs Aus der Traum

Nachdem Annie angeschossen wurde, will es Lena so hinstellen, dass Annie eine Verräterin ist. Angeblich soll sie dem russischen Geheimdienstmitarbeiter Informationen übermitteln. Während sich Annie im Koma befindet, versucht Auggie zu beweisen, dass sie unschuldig ist und in Wirklichkeit Lena hinter all dem steckt.