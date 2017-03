Under the Dome Der Weg nach Hause

Norrie, Hunter und Joe finden im Krater noch einen Tunnel. Sie vermuten, dass der Tunnel in die Freiheit führt und informieren Barbie. Nachdem die Kuppel sich weiter zusammen zieht und den Bewohnern von Chesters Mill nicht mehr viel Zeit bleibt, startet Barbie eine große Evakuierung. Inzwischen stirbt Pauline. Big Jims Wut über den Tod seiner Frau ist grenzenlos. Er geht auf Julia los und versucht sie umzubringen. Im letzten Moment kann sich Julia retten und flüchtet ebenfalls in den Tunnel. Doch anstatt der erhofften Rettung, endet der unterirdische Weg in einer Sackgasse.