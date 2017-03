The Big Bang Theory Ein Traum von Bollywood

Nachdem Sheldon an der Uni eine Vorlesung abgehalten hat und angenommen hat, damit alle Studenten in Begeisterung versetzt zu haben, muss er kurz darauf in sämtlichen Internetcommunities Gegenteiliges lesen. Amys gut gemeinter Rat, Schauspielunterricht zu nehmen, setzt Sheldon auch gleich in die Tat um und er begibt sich vertrauensvoll in Pennys Hände. Indes verunsichert Raj alle mit einer unabsichtlichen Bemerkung, die auf homosexuelle Neigungen schließen lässt.