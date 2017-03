In Time - Deine Zeit läuft ab ("In Time") Topbesetzter Sci-Fi-Thriller

Justin Timberlake und Amanda Seyfried ('Les Misérables', 'Red Riding Hood') rebellieren gegen ein diktatorisches System und eröffnen in bester 'Bonnie-und-Clyde'-Manier eine waghalsige Jagd auf Zeit. In einer Welt, in der die Minuten des Lebens als Währung dienen, zählt dabei jede einzelne Sekunde!

ZUR STORY In einer Zukunft, in der Zeit buchstäblich Geld bedeutet und das Altern mit 25 Jahren beendet ist, besteht die einzige Möglichkeit zu überleben darin, sich mehr Zeit zu verdienen, sie zu stehlen oder zu erben. Will Salas (Justin Timberlake) lebt von Minute zu Minute, bis ein unerwarteter Gewinn an Zeit ihm die Türen zur Welt der Reichen öffnet. Gemeinsam mit der hübschen jungen Erbin (Amanda Seyfried) will er das korrupte System zur Strecke zu bringen.

Der actionreiche, visuell berauschende Sci-Fi-Thriller "In Time" stammt von Regisseur/Autor Andrew Niccol ('Gattaca', 'Lord of War') und hat die Sehnsucht nach der ewigen Jugend als Grundmotiv. Niccol verbindet dabei rasante Action-Sequenzen mit originellen Einfällen und regt mit dem Film durchaus zum Nachdenken an. Sänger/Schauspieler Justin Timberlake ('Freunde mit gewissen Vorzügen', 'Bad Teacher') und Amanda Seyfried ("Mamma Mia", Les Misérables") geben ein famoses Zeiträuber-Paar ab, das von dem irischen Darsteller Cillian Murphy ("Inception"), Vincent Katheiser ("Mad Men"), John Galecki ("The Big Bang Theory") und Ex-"Dr. House"-Beauty Olivia Wilde großartig unterstützt wird.

Inhalt In naher Zukunft wird niemand älter als 25. Eine implantierte Uhr am Unterarm zeigt jedem sekundengenau das sichere Ende. Der mögliche Zukauf macht Lebenszeit zur neuen Währung. Einige wenige sichern sich auf Kosten von unzähligen Besitzlosen Unsterblichkeit. Will Salas kämpft in der Zone der Armen gegen die Diktatur der Mächtigen. Als er von einem Fremden ein Übermaß an Jahren geschenkt bekommt, gelangt er selbst in die Welt der Reichen. Dort trifft er auf Sylvia und startet mit ihr einen groß angelegten Zeitraub. Schon haben gnadenlose Systemwächter wie Raymond Leon die beiden Rebellen ins Visier genommen.

DARSTELLER Justin Timberlake (Will Salas)

Amanda Seyfried (Sylvia Weis)

Cillian Murphy (Raymond Leon)

Vincent Katheiser (Philippe Weis)

Olivia Wilde (Rachel Salas)

Johnny Galecki (Borel)

REGIE und DREHBUCH Andrew Niccol