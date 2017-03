Rookie Blue Freitag der 13.

Heute ist Freitag der 13. und, wie der Name schon sagt, verheißt der Tag nichts Gutes: Eine Frau mit angeblich magischen Fähigkeiten gibt an, von einer enttäuschten Kundin bestohlen worden zu sein. Indes stoßen Marlo und Gail auf Hinweise zu einem der ersten Fälle von Sam. Die zwei entdecken das Skelett des vor zehn Jahren verschwundenen Teenagers Robbie Robbins. Umgehend nimmt Sam Kontakt mit seinem damaligen Mentor Charlie auf. Dabei stößt er auf Tatsachen, die er lieber nicht gewusst hätte.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)