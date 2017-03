Glee And the Winner is ...

Endlich findet in Chicago der lang ersehnte Höhepunkt der Chorsaison statt: die Nationals! Kurz vor dem Auftritt bricht allerdings Panik aus, als Mercedes plötzlich arge Bauchschmerzen bekommt. Zu aller Überraschung liefert der Glee Club dennoch einen fulminanten Auftritt ab. Aber auch die Konkurrenz scheint einen glänzenden Tag erwischt zu haben. Die Jury, der unter anderem Lindsay Lohan angehört, muss eine schwierige Entscheidung treffen. Hauptdarsteller Matthew Morrison (Will Schuester)

Lea Michele (Rachel Berry)

Cory Monteith (Finn Hudson)

Jane Lynch (Sue Sylvester)

Chris Colfer (Kurt Hummel)

Dianna Agron (Quinn Fabray)

Lindsay Lohan

Whoopi Goldberg

Regie Eric Stoltz