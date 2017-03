Shameless Sucht nach mehr

Fiona beginnt wider alle Vernunft eine leidenschaftliche Affäre mit Mikes Bruder Robbie. Als sie gerade in Robbies Appartement Sex haben, steht plötzlich Mike vor der Tür. Währenddessen versäumt Lip eine wichtige Prüfung am College und rastet aus. Und Frank braucht mindestens 150.000 Dollar für die Lebertransplantation. Er beauftragt seinen Sohn Carl, ihm das Bein zu brechen, was dann als Unfall dargestellt werden soll.