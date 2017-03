Im Kino ist August Diehl ab 23. März als und in "Der junge Karl Marx" zu sehen. Im Burgtheater spielt er an der Seite von Nicholas Ofczarek in "Diese Geschichte von Ihnen". In Fernsehfilmen oder -serien taucht der deutsche Schauspieler so gut wie nie auf. Die Drehbücher für seine Filme wählt er mit Bedacht. Das kann er sich auch leisten. August Diehl arbeitete für den Film "Inglourious Basterds" mit Regisseur Quentin Tarantino zusammen und stand auch schon mit Angelina Jolie vor der Kamera. Weniger glamourös dafür umso erfrischender geht es zu, wenn August Diehl an der Gitarre mit der Band hands up-excitement! konzertiert. Wie viel Rock'n'Roll in ihm steckt, zeigte er bei einer Sauftour mit Pete Doherty durch Regensburg. Strafanzeige wegen "fahrlässigen Vollrausches" inklusive. Stermann und Grissemann freuen sich am Dienstag auf den Besuch des fernsehscheuen Schauspielers August Diehl.



Unlängst ließ Roman Mählich im ORF-Sport-Studio nach einer verlorenen Wette die Hosen runter. Der ehemalige Fußballprofi analysiert mit Herbert Prohaska die Spiele der Fußball-WM, Fußball-EM und der UEFA Champions League für den ORF. Während seiner aktiven Karriere war Roman Mählich für seinen Kampfgeist bekannt. Den bekam 1999 auch David Beckham zu spüren, als der 1,70 Meter große Sturm-Graz-Spieler in der Champions League die Konfrontation mit dem Manchester-United-Superstar suchte. In der nächsten Willkommen-Österreich-Ausgabe sprechen Stermann und Grissemann mit Fußball-Experten Roman Mählich.



Die Band Flut steht am Ende der Sendung auf der WÖ-Showbühne und zeigt uns "Linz bei Nacht".