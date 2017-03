Malcolm mittendrin Reese kommt nach Hause

Reese landet mit einem Trupp Fallschirmjäger in Afghanistan. Schlagartig wird ihm klar, dass er lieber zu Hause sein möchte und desertiert. Als Frau verkleidet versucht er sich in der Fremde durchzuschlagen. Lois fliegt nach Afghanistan, um nach ihrem Sohn zu suchen. Malcolm hat ein schlechtes Gewissen, weil Reese seinetwegen zur Armee gegangen ist. Er versucht, seine Schuld als freiwilliger Helfer in einem Heim für Kriegsveteranen abzuarbeiten.