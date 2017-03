How I Met Your Mother Auf Safari

Lily steckt in einer Sinnkrise und probiert auf der Suche nach ihrer Bestimmung verschiedenste Berufe aus. So landet sie schließlich als Kellnerin in einem Restaurant. Da sie dort auch nicht glücklich ist, beschafft ihr Ted kurzerhand einen Job in seinem Architekturbüro. Indes versucht Barney sein Glück bei Marshalls attraktiver Professorin.