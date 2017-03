Grey's Anatomy Langsamer Fall

Amelia und Owen durchleben ihre erste Ehekrise. Aber auch zwischen Meredith und Nathan kommt es zum ersten richtigen Streit. Alex legt sich indessen mit seinem Vorgesetzten an, der eine junge Alkoholikerin frühzeitig entlassen will....

Alex arbeitet für die Zeit während der Gerichtsverhandlung in der Wohlfahrtsstation. Dort ist es nicht leicht für ihn. Nicht einmal einfachste chirurgische Eingriffe darf er durchführen. Indes werden die Überlebenden eines Segelflugzeugabsturzes eingeliefert. Es handelt sich um ein Ehepaar, dass sich um den jeweils anderen große Sorgen macht. Und Amelia spricht mit Owen erstmals über das Thema gemeinsame Kinder. Daraus ergeben sich jedoch weitere Fragen. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs) REGIE Victoria Mahoney

Am 22. September 2016 feierte Staffel 13 ihren Einstand auf dem Disney-Haussender ABC. Ab 13. März 2017 geht es nun auch im ORF los, und zwar jeden Montag ab 21:05 Uhr in Doppelfolgen. In den neuen Episoden sind noch vier „Grey’s Anatomy“-Stammmitglieder dabei: Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Richard Webber (James Pickens Jr.). Und diese werden in dieser Staffel wieder mehr in den Vordergrund rücken.



Grünes Licht für Staffel 14

Der Sender ABC hat bereits eine weitere Season in Auftrag gegeben: Somit stehen die Ärzte des Grey Sloan Memorial weiterhin ihren Patienten zur Verfügung und werden dabei sicherlich wieder jede Menge Drama und Herz-Schmerz erleben.

