Limitless Vorletzte Folge!

Inhalt - 'Apokryphon', I/21

Nachdem Brian keine Immunitiätsspritze mehr bekommt, kann er auch kein NZT mehr nehmen. Deshalb ist er als Berater für das FBI nutzlos geworden. So muss er nun seinen Lebensunterhalt als Verkäufer bestreiten. Inzwischen wird New York City mit einer neuen Droge überschwemmt. Das FBI will die Epidemie einschränken, kommt aber in ihren Ermittlungen nicht weiter. Als Brians neuer Arbeitskollege ihm die neue Superdroge Apokryphon besorgen will, lehnt Brian zunächst ab. Doch um Piper zu finden, willigt er schließlich ein.





DARSTELLER

Jake McDorman (Brian Finch)

Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris)

Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle)

Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran)

REGIE

Paul Edwards