Schlussmacher

Turbulente Beziehungskomödie. Matthias Schweighöfer ('Der geilste Tag', 'Rubbeldiekatz', 'Vaterfreuden') beweist auch in seiner zweiten Regiearbeit Sinn für gutes Timing. Diesmal trifft er als Trennungs-Profi auf Milan Peschel, den er aber selbst nicht mehr los wird. Gemeinsam starten sie erfolgreich den Angriff auf die Lachmuskeln!



Paul Voigt ist Fachmann für Beziehungen - zumindest, wenn diese gescheitert sind. Als Angestellter einer Berliner Trennungsagentur wird er für's Schlussmachen bezahlt. Und dabei ist er höchst erfolgreich, steht er doch kurz vor seiner tausendsten Trennung. Hat er diese geschafft, steigt er in die Chefetage auf. Leider wird der entscheidende Kunde zum Härtefall: Toto akzeptiert die übermittelte Trennung nicht und will sich das Leben nehmen. Von Paul gerettet, quartiert sich der Chaot sogar in dessen Wohnung ein.