Hot In Cleveland Puppentheater

Wilburs erster Geburtstag steht vor der Tür. Victoria und Joy wollen ihm ein Marionettentheater schenken. Da die Anleitung in französischer Sprache gehalten ist, haben sie allerdings Schwierigkeiten mit dem Zusammenbau. Derweil wird Melanie von Alec mit der Frage überrascht, ob sie sich noch ein Kind vorstellen könnte. Während Melanie dieser Idee wenig abgewinnen kann, malt sich Alec das Vatersein in den schillerndsten Farben aus. Die beiden beschließen, testweise einen Tag auf Wilbur aufzupassen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)