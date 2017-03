Glee Menschliche Requisite

Die Konkurrenz bei den 'Nationals' ist diesmal besonders hart. Um dennoch zu gewinnen, sieht Sue nur eine Chance: Kurt muss in Frauenkleidern auftreten und dem gegnerischen Transvestitenkünstler 'Unique' selbstbewusst Paroli bieten. Tina ist sauer, weil das Solo wieder einmal an Rachel gehen soll anstatt an sie. Indes versuchen Santana und Mercedes Coach Beiste dazu zu animieren, sie zu den ‚Nationals‘ zu begleiten, um sie von ihrem unberechenbaren Ehemann fernzuhalten.