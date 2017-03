Fresh Off The Boat Die Liebeswelle

Louis wird in eine TV-Show eingeladen. Das Moderatoren-Pärchen ist begeistert von seinen gelugenen Star-Imitationen. Alleine Jessica macht ihm Vorwürfe, nur Klischees über Chinesen gebracht zu haben. Also tritt Louis bei seinem zweiten Besuch überaus ernst und kritisch auf, was gar nicht gut ankommt. Auch Jessica ist enttäuscht, zu Louis' Erstaunen.